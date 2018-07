Inhalt Seite 1 — Petkovic und Haas erstaunen bei den US Open Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Angeschlagen, aber noch lange nicht geschlagen: Andrea Petkovic und Tommy Haas verblüffen bei den US Open alle Zweifler und haben das deutsche Tennis-Kontingent in der dritten Runde weiter vergrößert.

Die Weltranglisten-Elfte gewann trotz ihres Meniskuseinrisses und eines 0:3-Rückstandes im zweiten Satz 3:6, 6:3, 6:3 gegen Zheng Jie aus China und küsste danach ihr rechtes Knie. Petkovic folgte Sabine Lisicki, Julia Görges und Angelique Kerber unter die letzten 32 - ein Super-Ergebnis, das den Aufschwung des deutschen Damen-Tennis eindrucksvoll belegt.

Der lange verletzte Altmeister Haas gewann in New York souverän 7:6 (7:5), 6:1, 7:5 gegen den Kolumbianer Alejandro Falla und zog als erster von einst sieben deutschen Herren in die dritte Runde ein. Dort trifft der 33-Jährige auf den Argentinier Juan Monaco. Folgen kann ihm am Freitag noch Florian Mayer, Philipp Petzschner verlor dagegen 0:6, 3:6, 6:3, 3:6 gegen den Serben Janko Tipsarevic.

Für Petkovic, die nun gegen die Italienerin Roberta Vinic spielt, lief auf dem Grandstand von Flushing Meadows anfangs gar nichts. Auf dem kleinen Showplatz im Schatten des Louis-Armstrong-Stadiums gab die 23-Jährige gleich zweimal ihren Aufschlag gegen Zheng ab. Die Chinesin war einst die Nummer 15 der Welt und stand schon in den Halbfinals von Wimbledon und den Australian Open.

Nach dem 0:4 fand Petkovic gegen die laufstarke Zheng besser ins Match, vergab aber den möglichen Ausgleich zum 4:4. Anschließend betrachtete die Darmstädterin besorgt ihr verpflastertes Knie. Ein Doppelfehler besiegelte den Satzverlust für die 23-Jährige, die sich nicht rund bewegte und auch im zweiten Durchgang schnell 0:3 zurücklag, dies aber ausglich.

Die Rechtshänderin hängte sich nun voll rein, machte sogar nach einem Notschlag mit links einen Punkt und dann das Spiel zum 5:3. Wenig später war der Ausgleich perfekt, und Petkovic nicht mehr zu bremsen. Nach dem Matchball breitete sie die Arme aus - nach dem Motto: Seht her, es geht doch!

Auch Haas startete denkbar schlecht und gab seinen Aufschlag zu Null ab, machte diesen Lapsus aber sofort wett und behielt im engen ersten Satz gegen Linkshänder Falla im Tiebreak knapp die Oberhand. Mit einem schnellen Break im zweiten Satz und einem weiteren zum 4:1 zog er dem 119. der Weltrangliste erst einmal den Nerv. Auch zum 6:1 nahm der älteste Spieler im verbliebenen Feld Falla dessen Service ab. Nach einer Toilettenpause ging der Kolumbianer mit 3:1 in Führung. Haas ließ sich davon nicht irritieren und machte den dritten Sieg im vierten Aufeinandertreffen perfekt. Zuletzt hatte er 2009 an gleicher Stelle in Runde eins gegen Falla gewonnen.