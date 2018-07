Inhalt Seite 1 — Petkovic und Haas erstaunen bei den US Open Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Angeschlagen, aber noch lange nicht geschlagen: Andrea Petkovic und Tommy Haas verblüffen bei den US Open alle Zweifler und haben das deutsche Tennis-Kontingent in der dritten Runde weiter vergrößert.

Die Weltranglisten-Elfte gewann trotz ihres Meniskuseinrisses und eines 0:3-Rückstandes im zweiten Satz 3:6, 6:3, 6:3 gegen Zheng Jie aus China und küsste danach ihr rechtes Knie.

«Ich war zwei Prozent davor, aufzugeben. Aber so lange ich spüre, das Match gewinnen zu können, ist es schwer, aufzuhören», sagte Petkovic. Sie folgte Sabine Lisicki, Julia Görges und Angelique Kerber unter die letzten 32 - ein Super-Ergebnis, das den Aufschwung des deutschen Damen-Tennis eindrucksvoll belegt.

Der lange verletzte Altmeister Haas gewann in New York souverän 7:6 (7:5), 6:1, 7:5 gegen den Kolumbianer Alejandro Falla und zog als erster von einst sieben gestarteten deutschen Herren in die dritte Runde ein - für ihn selbst keine Überraschung: «Ich bin natürlich glücklich, erfreut. Das war vielleicht ein bisschen der alte Tommy Haas, der solche Matches vor drei, vier, fünf Jahren hätte gewinnen müssen», sagte der 33-Jährige, der nun auf den Argentinier Juan Monaco trifft.

Ihm folgen kann noch Florian Mayer, Philipp Petzschner verlor dagegen 0:6, 3:6, 6:3, 3:6 gegen den Serben Janko Tipsarevic. Mona Barthel verpasste mit 4:6, 5:7 gegen Chanelle Scheepers aus Südafrika den erstmaligen Sprung in die dritte Runde eines Grand Slams.

Für Petkovic, die nun gegen die Italienerin Roberta Vinic spielt, lief auf dem Grandstand von Flushing Meadows anfangs gar nichts. Auf dem kleinen Showplatz im Schatten des Louis-Armstrong-Stadiums gab die 23-Jährige gleich zweimal ihren Aufschlag gegen Zheng ab. Die Chinesin war einst die Nummer 15 der Welt und stand schon in den Halbfinals von Wimbledon und den Australian Open.

Nach dem 0:4 fand Petkovic gegen die laufstarke Zheng besser ins Match, vergab aber den möglichen Ausgleich zum 4:4. Anschließend betrachtete die Darmstädterin besorgt ihr verpflastertes Knie. «Es ist mir voll reingefahren, und dann gehen die nächsten Spiele in den zehn Minuten weg», berichtete sie, fasste aber den Entschluss: «Du reißt Dich jetzt zusammen und gehst in die Ecken.» Ein Doppelfehler besiegelte den Satzverlust für die 23-Jährige, die sich nicht rund bewegte und auch im zweiten Durchgang schnell 0:3 zurücklag.