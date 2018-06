Inhalt Seite 1 — Petkovic will mehr - Aber nun gegen Nummer eins Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Erstmals seit 17 Jahren haben es wieder zwei deutsche Tennis-Damen in ein Grand-Slam-Viertelfinale geschafft. Andrea Petkovic folgte Angelique Kerber und ist damit längst nicht zufrieden. Allerdings wartet nun die schwerste Gegnerin, die Nummer eins der Welt.

Beim härtesten Grand-Slam-Turnier der Welt kann Andrea Petkovic im Viertelfinale der US Open in New York beweisen, ob sie schon das Zeug zum neuen deutschen Tennis-Champion hat. «Dreimal Viertelfinale bei einem Grand Slam ist super, und ich freue mich darüber, aber jetzt will ich auch mehr», verkündete Petkovic vor dem Duell gegen die Dänin Caroline Wozniacki selbstbewusst.

Auch Angelique Kerber trug ihren Teil zum erfolgreichen Auftritt der «deutschen Frauleins» (Los Angeles Times) in New York bei. Bereits vor dem größten Match ihrer Karriere im Viertelfinale gegen die Italienerin Flavia Pennetta stand fest: So stark waren die deutschen Ladies bei einem Grand Slam-Turnier zuletzt 1994 bei den French Open, als ebenfalls zwei das Viertelfinale erreicht hatten. Bei den US Open ist dies sogar schon 24 Jahre her.

«Fraulein Fun wartet immer noch auf ihren Durchbruch bei einem Grand Slam-Turnier», hatte die Zeitschrift «Sports Illustrated» vor Turnierbeginn über Petkovic geschrieben. Jetzt kann sie trotz lädierten Knies bei einem Sieg gegen Wozniacki den nächsten Karriereschritt machen. Auch die Branchenführerin ist noch ohne Grand Slam-Titel.

Während Petkovic beim 6:1, 6:4 im Achtelfinale über die Weltranglisten-76. Carla Suarez Navarro aus Spanien nur am Ende zittern musste, schien Wozniacki fast schon geschlagen. Beim 6:7 (6:8), 7:5, 6:1 über die Russin Swetlana Kusnezowa stand die Favoritin mit dem Rücken zur Wand. Nach 1:4-Rückstand im zweiten Satz schaffte Wozniacki aber wie vor zwei Jahren an gleicher Stelle die Wende gegen die Titelträgerin von 2004. Nötig waren dafür drei Stunden Schwerstarbeit.

Für den einstigen US-Superstar Chris Evert gibt es dennoch keinen Zweifel, dass Wozniacki am Mittwoch auch die deutsche Nummer eins ausschalten wird. «Petkovic hat nicht die Waffen. Ihr zweiter Aufschlag ist schwach. Caroline wird ihn attackieren und nach so einem Match noch einen Gang hochschalten», sagte die frühere Weltranglisten-Erste als Kommentatorin des Sportsenders ESPN.

Wozniacki hat mehr Respekt vor Petkovic: «Sie ist in guter Form, sie ist eine gute Wettkämpferin, spielt hart von beiden Seiten und hat einen guten Aufschlag. Es wird kein leichtes Match», meinte Wozniacki. In ihrer Box sitzt nun auch wieder Vater Piotr, den sie zuletzt als Trainer entlassen hatte.