New York (dpa) - Tennisprofi Philipp Petzschner ist zusammen mit dem Österreicher Jürgen Melzer US-Open-Sieger im Herren-Doppel. Der Bayreuther und Melzer gewannen in New York im Endspiel 6:2, 6:2 gegen das polnische Duo Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski. Für Petzschner und Melzer ist es der zweite Titel bei einem Grand-Slam-Turnier nach dem Wimbledon-Sieg im Vorjahr. Als Preisgeld teilen sie sich 420 000 Dollar.

