Bukarest (SID) - Bei seinem Turnier-Debüt auf der ATP-Tour ist Peter Torebko knapp gescheitert. Der Qualifikant aus Wesel unterlag in der ersten Runde des Turniers in Bukarest dem Russen Igor Andrejew nach 2:33 Stunden mit 7:5, 4:6, 5:7. Der 23-Jährige wird in der ATP-Weltrangliste derzeit auf Rang 313 geführt, Andrejew ist 214 Plätze höher auf Rang 99 notiert.

Nach dem Aus von Torebko hält beim mit 368.450 Euro dotierten Wettbewerb in Bukarest nur noch der an Position zwei gesetzte Florian Mayer (Bayreuth), der in der ersten Runde ein Freilos hatte, die deutsche Fahne hoch.