New York (dpa) - Das erste Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere ist für Tennisspielerin Angelique Kerber ins Wasser gefallen. Wegen Dauerregens sagten die Veranstalter der US Open frühzeitig sämtliche Spiele ab. Kerber war auf der Anlage in New York zwar bereit für ihre Partie gegen die Italienerin Flavia Pennetta, muss sich nun aber mindestens bis Mittwoch gedulden. Als zweite Deutsche hatte Andrea Petkovic das Viertelfinale erreicht und trifft dort auf die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.