Stockholm (SID) - Der schwedische Tennisstar Robin Söderling ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Das verkündete der Weltranglistensechste auf seiner Facebook-Seite. "Das erklärt meinen Energiemangel, aber meine Gesundheit verbessert sich", schrieb der 27-Jährige.

Söderling hatte sein bis dato letztes Spiel Mitte Juli beim Finalsieg in Bastad in seiner schwedischen Heimat bestritten und danach die komplette amerikanische Hartplatz-Saison inklusive der US Open verpasst. Ein Comeback des zweimaligen French-Open-Finalisten ist noch nicht in Sicht.

Mit Pfeifferschem Drüsenfieber hatten in der Vergangenheit schon einige Tennisprofis zu kämpfen. Der 16-malige Grand-Slam-Sieger Roger Federer (Schweiz) litt 2007 an der Viruserkrankung, Philipp Petzschner (Bayreuth), US-Open-Sieger im Doppel, noch in diesem Sommer. Der Kroate Mario Ancic hatte seine Karriere Anfang des Jahres beenden müssen, weil er nach der Erkrankung zu früh in den Profizirkus zurückgekehrt war.