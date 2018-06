New York (SID) - Titelverteidiger Rafael Nadal hat als letzter Profi das Halbfinale der US Open in New York erreicht. Der French-Open-Sieger aus Spanien ließ Lokalmatador Andy Roddick beim 6:2, 6:1, 6:3 keine Chance und verwandelte vor den Augen von First Lady Michelle Obama nach 1:53 Stunden seinen zweiten Matchball.

Der an Position zwei gesetzte Nadal trifft am Samstag im Semifinale auf den Weltranglistenvierten Andy Murray. Der Melbourne-Finalist hatte John Isner (USA) in 3:24 Stunden mit 7:5, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2) besiegt. Murray könnte als erster Brite seit Fred Perry 1936 bei den US Open ein Grand-Slam-Turnier gewinnen.

Am Donnerstag hatten bereits der topgesetzte Serbe Novak Djokovic und der fünfmalige Turniersieger Roger Federer (Schweiz) das Halbfinale erreicht, wo sie nun am Samstag aufeinandertreffen. Drei der letzten vier Duelle hat Wimbledonsieger Djokovic gewonnen.