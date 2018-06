New York (SID) - Die US Open in New York stehen weiterhin unter keinem guten Stern: Nachdem am Dienstag und Mittwoch wegen Regens nur insgesamt 16 Minuten lang gespielt werden konnte, machte am Donnerstag ein zentimeterlanger Haarriss im Belag den Verantwortlichen zu schaffen.

Im Louis-Armstrong-Stadium trat aus der Lücke in der Nähe der Grundlinie Wasser aus, so dass sich das Achtelfinale zwischen dem ehemaligen Turniersieger Andy Roddick (USA/Nr. 21) und dem Spanier David Ferrer (Nr. 5) verzögerte. Beide Spieler hatten bereits jeweils ein Aufschlagsspiel absolviert, als der Schaden offensichtlich wurde. Mit Handtüchern ausgestattet kümmerten sich bis zu fünf Helfer um den Riss.

Auf diesem Platz sollte am Donnerstag auch das Viertelfinale zwischen Andrea Petkovic (Darmstadt) und der topgesetzten Dänin Caroline Wozniacki ausgetragen werden. Die Partie der Kielerin Angelique Kerber gegen Flavia Pennetta (Italien/Nr. 26) war auf Court Nummer 17 vorgesehen.