New York/Washington (dpa) - Die USA haben der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 gedacht. Höhepunkt am Sonntag war eine Zeremonie am Ground Zero in New York, wo die Namen aller 2977 Toten verlesen wurden.

Sechs Schweigeminuten markierten die schlimmsten Augenblicke der Terrorangriffe vor zehn Jahren. Am Ende eines langen Tages voller düsterer Erinnerungen sprach Präsident Barack Obama seinem Volk neuen Mut aus: Die Attentäter seien mit dem Versuch gescheitert, das Land zu einem schlechteren Ort zu machen.

Es gebe in den USA weiter freie Märkte, das Recht auf freie Meinungsäußerung und Religionsfreiheit. «Wir sind nicht dem Argwohn und Misstrauen erlegen», sagte er. Am 12. September (2001) wachten wir in einer Welt auf, in der das Böse näher war und Unsicherheit unsere Zukunft trübte», sagte Obama. Aber heute seien die Amerikaner durch diese Erfahrung stärker als zuvor.

Damals hatten islamistische Terroristen vier Passagierflugzeuge entführt. Mit zwei Jets legten sie die Zwillingstürme des World Trade Center in Schutt und Asche. Einer flog ins Pentagon bei Washington, der vierte stürzte im Bundesstaat Pennsylvania ab.

Im Zentrum der Feiern an dem Tag standen die Hinterbliebenen. Sie verlasen in New York die Namen der Toten. Die Zeremonie dauerte weit mehr als vier Stunden. Häufig sprachen die Trauernden mit gebrochener Stimme, wischten sich Tränen aus dem Gesicht.

Politisch wurde es bei einer Feier im Verteidigungsministerium, wo damals 184 Menschen starben. «Wir werden nicht aufhören, bis Al Kaida völlig zerstört ist», sagte Vize-Präsident Joe Biden dort in einer Rede. Am Nachmittag legte Obama hier einen Kranz nieder, nachdem er zuvor die Feier für 40 Opfer in Shanksville besucht hatte.

Zugleich überschattete eine aktuelle, undefinierte Terrorbedrohung den Tag der Trauer. In New York und Washington gab es allerorts massive Sicherheitsvorkehrungen. Aus Angst vor einem Anschlag eskortierten zwei Militärjets auch ein Passagierflugzeug aus Los Angeles zum Airport in New York. Drei Fluggäste hatten sich verdächtig in der Bord-Toilette verhalten.