Berlin (dpa) - Am 11. September 2001 starben bei Terroranschlägen islamistischer Todespiloten auf das New Yorker World Trade Center (WTC) und das Pentagon sowie bei einem Absturz in Pennsylvania rund 3000 Menschen.

Der 2002 von US-Präsident George W. Bush ausgerufene Patriot Day erinnert an die Attentate. Behörden und Privathaushalte sind dazu aufgerufen, im Gedenken an die Opfer jährlich am 11. September ihre Nationalflaggen auf Halbmast zu setzen. Zudem sollen die Amerikaner um 8:46 Uhr New Yorker Zeit eine Schweigeminute einlegen. Zu diesem Zeitpunkt explodierte das erste entführte Passagierflugzeug im Nordturm des WTC.

Weißes Haus zu Patriot Day