Berlin (dpa) - Zehn Jahre nach den Anschlägen vom 11. September sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch einen langen Weg im internationalen Anti-Terror-Kampf: «Wir haben latent eine terroristische Gefahr», sagte Merkel in einem RTL-Interview.

«Es ist die neue große Bedrohung geworden und die Weltgemeinschaft wird noch viel zusammen arbeiten müssen, um zu lernen, wie man dieser Bedrohung abschließend begegnet.» Und weiter: «Wir haben alle gehofft, dass nach dem Ende des Kalten Krieges die ganz großen Konflikte dieser Welt vorbei seien. Diese Hoffnung währte nicht lange», sagte Merkel. «Und wir sehen jetzt, dass wir mit den sogenannten asymmetrischen Bedrohungen von Gruppen, nicht mehr Staaten gegen Staaten, nicht die abschließende Strategie gefunden haben, wie wir dieses Tun einschränken.»

Merkel bezeichnete die Verschärfung vieler Sicherheitsgesetze nach den Anschlägen in den USA, die für viele Menschen Einschränkungen mit sich brachten, als notwendig. «Ich bin bereit, stärkere Kontrollen zu akzeptieren. Wir haben Gesetze gemacht, die bis dahin ungeahnte Einschnitte mit sich brachten. Einschnitte, die wir so nicht kannten. Meine persönliche Sicht ist, dass das notwendig ist, um das hohe Gut freiheitlichen Lebens für die große Mehrheit der Menschen sicherzustellen.»

Den Ende 2001 unter Rot-Grün begonnenen Afghanistan-Einsatz hält die Kanzlerin für folgerichtig. «Wir hatten schon das Gefühl, dass hier Verantwortung zu übernehmen ist. Es war auch klar, dass die Angriffe vorbereitet werden konnten in einem Staat, der kein richtiger Staat war, in Afghanistan. Und deshalb wäre es schon fatal gewesen, wenn man sich dann, als der Verteidigungsfall auch zum ersten Mal für den Bereich außerhalb des Bündnisses ausgerufen wurde, oder die Verteidigung eines Bereiches außerhalb des Bündnisses, wenn man dort abseits gestanden hätte.» In Afghanistan gehe es auch um Deutschlands Sicherheit.

Zu den Ergebnissen des Einsatzes sagte Merkel: «Ich glaube, dass es uns gelingen wird, die Verquickung von Taliban und Al-Kaida in Afghanistan aufzulösen.» Aber: «Wir wissen, die militärische Option kann nicht ausgeschlossen werden, aber sie alleine reicht auch nicht, um Terrorismus zu bekämpfen. Das ist eine Lehre aus den zehn Jahren.»