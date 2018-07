Washington (dpa) - Die tödliche Kommandoaktion gegen den Terrorführer Osama bin Laden im Mai hat bis zuletzt auf Messers Schneide gestanden. Das sagte US-Präsident Barack Obama in einem neuen Dokumentarfilm, der am Abend erstmals im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Selbst kurz vor dem monatelang geplanten Angriff sei unsicher gewesen, ob sich Bin Laden überhaupt in dem ausspionierten Anwesen in der pakistanischen Stadt Abbottabad aufhielt. Rund die Hälfte seiner engen Sicherheitsberater hätte ihm daher von der Aktion abgeraten, so Obama.

