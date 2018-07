Washington (dpa) - Das Terrornetzwerk Al Kaida hat nach US-Medienberichten ein weiteres Führungsmitglied verloren. Der operative Chef der Organisation in Pakistan, Abu Hafs al-Schahri, sei in der vergangenen Woche ums Leben gekommen, sagten US-Regierungsmitarbeiter am Donnerstag in Washington.

Die Todesursache sei nicht preisgegeben worden, berichtete der Nachrichtensender CNN. Allerdings gelte als wahrscheinlich, dass der Top-Terrorist bei einem Angriff des US-Geheimdiensts CIA mit einer Drohne im Stammesgebiet Nord-Waziristan getötet worden sei.

Al-Schahri habe als möglicher Nachfolger der angeblichen, bisherigen Nummer zwei des Netzwerkes gegolten, hieß es weiter. Der Libyer Atiyah Abd al-Rahman war Ende August ebenfalls bei einem Angriff mit einem unbemannten Luftfahrzeug im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet ums Leben gekommen.

Bei einer spektakulären Kommandoaktion hatten US-Elitesoldaten am 2. Mai Terrorchef Osama bin Laden in der pakistanischen Stadt Abbottabad getötet.