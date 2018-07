New York (dpa) - Die USA gedenken heute der fast 3000 Opfer des 11. September 2001. Zehn Jahre nach den Terroranschlägen finden an den Schauplätzen New York, Washington und Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania Gedenkfeiern statt. Mit einem kostenlosen Gedenkkonzert erinnerten die New Yorker Philharmoniker an die Anschläge. Am Vorabend des zehnten Jahrestages gab das Orchester im Lincoln Center in Manhattan vor mehreren Tausend Zuhörern Gustav Mahlers zweite Symphonie. Es ist die «Auferstehungssymphonie».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.