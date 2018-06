Braunschweig (dpa) - Mit dem Stück «Sho Kman?» (Was noch?) hat das Freedom Theatre aus dem palästinensischen Flüchtlingslager Jenin am Dienstag in Braunschweig seine Deutschlandtour begonnen.

«Sho Kman?» ist die erste Inszenierung nach der Ermordung des Theatergründers Juliano Mer Khamis, dessen gewaltsamer Tod in vielen Ländern Bestürzung hervorgerufen hatte.

Die jungen Schauspieler thematisieren in dem Stück die von ihnen erlebte Bedrohung durch Krieg und Gewalt. «Das Theater gibt den jungen Menschen eine Art Heimat», sagte der Braunschweiger Intendant Joachim Klement.

Mit anderen Intendanten, Theaterschaffenden und der Frankfurter Hilfsorganisation medico international ruft er zur Unterstützung des Friedenstheaters auf. Bis zum 28. Oktober treten die jungen Schauspielschüler in elf deutschen Städten auf.

Staatstheater Braunschweig