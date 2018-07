Bangkok (dpa) - Mindestens zwei Dutzend Krokodile sind in Thailand bei der Überschwemmung einer Krokodilfarm entkommen. 22 Tiere konnten Mitarbeiter wieder einfangen, sagte der Sprecher der Farm «Million Years Stone Park» in der Nähe des Badeortes Pattaya, rund 100 Kilometer südöstlich von Bangkok. Das größte war Jao Jai, ein drei Meter langer 400-Kilogramm-Brocken. Wie viele der insgesamt 2 800 Krokodile genau entkamen, wusste er noch nicht. Die allermeisten seien aber auf dem Farmgelände geblieben, nachdem Wassermassen nach heftigen Regenfällen ein Loch in einen Zaun gerissen hatten.

