New York (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat Israelis und Palästinenser zu neuen Anstrengungen für einen Frieden und mehr Kompromissbereitschaft aufgerufen. Ein «echter Frieden» könne nur von Israelis und Palästinenser selbst erreicht werden, sagte Obama zum Auftakt der UN-Generaldebatte in New York.

Es gebe keine «Abkürzung» zu einer Friedenslösung. Auch UN-Resolutionen würden keine Lösung bringen, sagte Obama mit Blick auf die Palästinenserinitiative auf UN-Vollmitgliedschaft.

Obama machte erneut klar, dass er einen eigenen, souveränen Palästinenserstaat unterstütze. Auf der anderen Seite müsse jeder Friedensvertrag die Sicherheitsinteressen Israels berücksichtigen. Die Blockade zwischen Israel und den Palästinensern könne nur gebrochen werden, wenn jede Seite lerne, sich in die Lage der jeweils anderen hineinzuversetzen.

Obama rief weiterhin zu Sanktionen gegen Syrien auf. Er forderte die Weltgemeinschaft außerdem zur Hilfe für das neue Libyen auf.

