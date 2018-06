St. Goar (dpa) - Der entgleiste Intercity bei St. Goar hat am Morgen zu Verspätungen und Zugausfällen geführt. Die Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet und haben zum Teil 25 Minuten Verspätung. Die Mittelrheinbahn warnt, dass Züge ausfallen. Auch der Ersatzverkehr hat Probleme durchzukommen, weil am Unfallort eine Straße gesperrt ist. Nach einem Erdrutsch war gestern ein Intercity mit etwa 800 Menschen an Bord entgleist. Der Lokführer erlitt einen Oberschenkelbruch, 14 weitere Menschen wurden leicht verletzt.

