Beersel (dpa) - Eine Woche nach seinem Verschwinden ist ein 30-jähriger Deutscher in Belgien tot in einem Fluss gefunden worden. Vermutlich sei der Mann bei dem schweren Gewitter am vergangenen Samstag ertrunken. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Taucher der Feuerwehr entdeckten die Leiche in Beersel südlich der belgischen Hauptstadt Brüssel. Der 30-Jährige sei mit Kollegen auf Reisen gewesen. An dem besagten Abend habe er sich nach einem Kneipenbesuch in Beersel von der Gruppe getrennt und war seitdem verschwunden.

