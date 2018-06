Hamburg (dpa) - Hamburg führt heute ein Alkoholverbot im öffentlichen Nahverkehr ein. In allen U- und S-Bahn-Zügen, Bussen und an den Haltestellen in Hamburg und Umgebung ist es verboten, Alkohol zu trinken oder in geöffneten Behältnissen bei sich zu tragen.

Laut Hamburger Verkehrsverbund (HVV) wird es zunächst eine einmonatige «Verwarnphase» geben. Alkoholsünder werden im September noch nicht zur Kasse gebeten. Das geschieht erst vom 1. Oktober an. Dann werden 40 Euro fällig, wenn im Nahverkehr Alkohol konsumiert wird. Vor und nach der Fahrt darf auch weiterhin getrunken werden.