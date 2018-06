Hamburg (dpa) - Hamburg führt heute ein Alkoholverbot im öffentlichen Nahverkehr ein. In allen U- und S-Bahn-Zügen, Bussen und an den Haltestellen in Hamburg und Umgebung ist es verboten, Alkohol zu trinken oder in geöffneten Behältnissen bei sich zu tragen.

Laut Hamburger Verkehrsverbund (HVV) wird es zunächst eine einmonatige «Verwarnphase» geben. Alkoholsünder werden im September noch nicht zur Kasse gebeten. Das geschieht erst vom 1. Oktober an. Dann werden 40 Euro fällig, wenn im Nahverkehr Alkohol konsumiert wird. Vor und nach der Fahrt darf auch weiterhin getrunken werden.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert bundesweit Alkoholverbote in Bussen und Bahnen. Das Verbot in Hamburg sei ein gutes Beispiel, das auch in anderen Städten Schule machen werde, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Gerd Landsberg, der «Passauer Neuen Presse». Drei von zehn Gewaltdelikten würden unter Alkoholeinfluss begangen - ein Alkoholverbot könne ein wichtiger Baustein sein, die Gewalt im öffentlichen Nahverkehr zu bekämpfen.

«Auch wenn es nicht unmittelbar zu Straftaten kommt, fühlen sich viele Bürger in U- und S-Bahnen insbesondere von pöbelnden Jugendlichen bedroht, die in diesen Verkehrsmitteln Alkohol konsumieren», sagte Landsberg der Zeitung. Das Verbot könne auch dazu beitragen, die Zahl kostenintensiver Sachbeschädigungen wie zum Beispiel das Aufschlitzen von Sitzen zu senken.