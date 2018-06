FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Griechenland-Rettung leicht erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,4060 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am späten Vorabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7112 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagmittag auf 1,4099 (Montag: 1,4126) Dollar festgesetzt.

Große Beachtung kommt am Mittwoch dem Karlsruher Urteil zur Griechenland-Rettung im Mai 2010 sowie zum Euro-Rettungsschirm EFSF zu. Experten rechnen zwar nicht damit, dass das Verfassungsgericht die Hilfen kippt. Allerdings könnte die Handlungsfähigkeit der deutschen Regierung eingeschränkt werden, falls das Gericht Auflagen für ähnliche Fälle beschließt, heißt es bei der Commerzbank.