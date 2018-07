FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Dienstagvormittag eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Beobachter sprachen von einem nervösen Handelsgeschehen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,3640 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als am Morgen. Zuvor war der Euro in der Spitze auf fast 1,37 Dollar gestiegen, im Tief lag er bei rund 1,3550 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,3656 (Freitag: 1,3817) Dollar festgesetzt.

Wie an den Aktienmärkten verlief der Vormittagshandel am Devisenmarkt sehr nervös. Das dominierende Thema bleibt die europäische Schuldenkrise. Anhaltende Sorgen um die Banken Frankreichs, dem privaten Hauptgläubiger Griechenlands, sorgten für Abwärtsdruck beim Euro. Zeitweise konnten Meldungen stützen, wonach China verstärkt in Italien investieren will. Eine neue Anleiheauktion Italiens wurde am Markt zunächst positiv aufgenommen, obwohl die Rendite deutlich gestiegen und die Nachfrage rückläufig war. Offenbar wurden am Markt noch ungünstigere Ergebnisse befürchtet.