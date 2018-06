NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat seinen Anstieg zum Dollar am Mittwoch auch im US-Handel fortgesetzt. Zuletzt lag die Gemeinschaftswährung mit 1,3761 Dollar knapp unter ihrem Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,3729 (Dienstag: 1,3645) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7284 (0,7329) Euro.

Unterdessen haben sich Deutschland und Frankreich klar für den Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone ausgesprochen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy seien "überzeugt, dass die Zukunft Griechenlands in der Euro-Zone ist", teilte die Bundesregierung am Mittwochabend in Berlin nach einer etwa 20-minütigen Telefonkonferenz Merkels und Sarkozys mit dem griechischen Regierungschef Giorgos Papandreou mit.