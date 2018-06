NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Dienstag im US-Handel wieder unter die Marke von 1,37 US-Dollar zurückgefallen. Zuletzt wurden für die Gemeinschaftswährung, die im Tageshoch bis auf 1,3744 Dollar geklettert war, 1,3684 Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3710 (Montag: 1,3641) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,7294 (0,7331) Euro gekostet.

Eine Telefonkonferenz zwischen Griechenland und der sogenannten "Troika" aus EU, EZB und Internationalem Währungsfonds (IWF) war am Montagabend ergebnislos beendet worden und wurde am heutigen Dienstagabend fortgesetzt. Bisher gab es dazu allerdings keine Einzelheiten. Zum Euro seien die Anleger bereits negativ gestimmt, so dass die Währung eher Aufwärtspotenzial habe, meinte derweil ein Markteilnehmer.