Berlin (dpa) - Jetzt muss sich die FDP schon im eigenen Haus verhöhnen lassen. Als die erschütternde ARD-Prognose von nur etwa zwei Prozent auf den Bildschirmen im Berliner Thomas-Dehler-Haus erschien, brach lauter Jubel aus.

Knapp 30 Aktivisten der «Partei», mit der der Ex-«Titanic»-Satiriker Martin Sonneborn zur Wahl antrat, hatten sich unter das FDP-Publikum gemischt.

«Wir freuen uns, dass die letzte Spaßpartei rausgeflogen ist», sagte einer der Sonneborn-Freunde. Die Liberalen reagierten konsterniert. Als Sonneborn sich dann am FDP-Pult in Siegerpose zeigte, wurde es den Hausherren aber zu bunt. Sicherheitsleute geleiteten ihn hinaus.

Parteichef Philipp Rösler ließ sich nicht blicken. Der blasse Berliner Spitzenkandidat Christoph Meyer musste zunächst den Anhängern die Pleite erklären. Ihm war aus der FDP-Spitze eine schwache Kampagne mit schrägen Plakaten angelastet worden. Generalsekretär Christian Lindner meinte, man müsse das Resultat «in Demut» annehmen und sich nun besinnen: «Das dramatische Ergebnis ist ein Tiefpunkt und Weckruf zugleich.»

Am Abend stellte sich Rösler den Fragen von ARD-Moderator Günther Jauch. «Für mich war immer klar, das wird ein schwerer Weg», sagt er. Persönliche Konsequenzen lehnte er jedoch ab. Rösler verteidigte trotz des Absturzes seine Äußerung, notfalls über eine geordnete Insolvenz Griechenlands nachzudenken. «Die führenden Wirtschaftswissenschaftler haben sich klar hinter mein Konzept gestellt.»

Doch dem Koalitionsfrieden ist dieser Kurs abträglich - und der Wähler hat ihn nicht honoriert: Am Abend lag in Berlin auch die rechtsextreme NPD vielerorts vor der FDP, die mit unter zwei Prozent hart landet.

Berlin ist für die FDP in diesem Jahr nun schon die sechste Wahlpleite. Auch in Bremen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern schafften sie es nicht ins Landesparlament. In ihrem «Stammland» Baden-Württemberg gelang dies mit Ach und Krach, aber in der Regierung sitzt die FDP dort auch nicht mehr.