Berlin (dpa) - In der CDU gibt es zu den Rettungschancen der schwächelnden schwarz-gelben Koalition im Bund folgenden Vergleich: Wie in einem abstürzenden Flugzeug solle sich jeder zunächst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen - und erst danach seinem Nachbarn helfen.

Mit der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses am Sonntag können die Christdemokraten von Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel ein wenig aufatmen.

Im Konrad-Adenauer-Haus herrscht Erleichterung, dass die Hauptstadt-CDU ihren zweiten Platz hinter der SPD mit zartem Zugewinn behaupten und die Grünen deutlich auf Abstand halten konnte. Doch richtig helfen kann die Union der FDP von Philipp Rösler wohl nicht.

Er hatte die Woche vor der Berlin-Wahl politisch mit Äußerungen über eine geordnete Insolvenz hoch verschuldeter Euro-Staaten wie Griechenland bestimmt. International wurde spekuliert, Deutschland wolle Athen in die Pleite gehen lassen. Merkel hatte Mühe, bei ihren europäischen Partnern den Schaden zu begrenzen. Dabei ging fast unter, dass die CSU in Konfrontation zur Schwesterpartei CDU für den Rauswurf von Schuldensündern aus der Euro-Zone warb.

Die Freien Demokraten sind so dramatisch aus dem Landesparlament herausgeflogen, dass dies nicht allein ihrem Berliner Spitzenmann Christoph Meyer angelastet werden dürfte. Von den sieben Landtagswahlen in diesem Superwahljahr ist die FDP fünf Mal an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert: Zwei Mal unter Ex-FDP-Chef Guido Westerwelle und drei Mal unter seinem Nachfolger Rösler. In Berlin hat die junge Piratenpartei die Traditionspartei um ein Vielfaches überflügelt. Einen zweiten Wechsel an der Parteispitze in wenigen Monaten könne sich die FDP nicht leisten, heißt es in der Koalition.

Trotz aller Schwierigkeiten, die die Bundeskanzlerin mit dieser Koalition hat, wolle sie an der FDP festhalten, verlautet aus der Union. Dort wächst aber die Sorge, dass die Rösler-Partei mit den vielen jungen Männern in Spitzenämtern die Nerven verlieren könnte. Sie hätten wenig Vertrauen in Kabinett und Koalition aufbauen können und selbst keine alten Fahrensleute, die ihnen «Flankenschutz» gäben. Und es existiere kein «Kraftzentrum», das die Entscheidungen fälle.

Ein schmerzlicher Unterschied zum Bündnis mit der SPD. «Die große Koalition stand einfach», sagt ein Kabinettsmitglied. Nach den Erfahrungen mit der FDP, die 2009 nach elf Jahren Opposition in die Regierung kam, erscheint Schwarz-Rot im Nachhinein für viele Unionsmitglieder besser und unkomplizierter als das einstige «Wunschbündnis» mit den Liberalen.