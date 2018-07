Berlin (dpa) - Die Berliner Grünen wollen mit der SPD über eine Koalition verhandeln. «Wir sollten in Ruhe sondieren und dann in Verhandlungen gehen», sagte die Landesvorsitzende Bettina Jarasch am Sonntagabend.

Der umstrittene Weiterbau der Autobahn A 100 sei kein Hindernis. «Ich denke, wir können das vorher klären.»