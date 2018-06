Berlin (dpa) - Von wegen Katerstimmung: Trotz des äußerst mageren Ergebnisses bei der Wahl in Berlin gab es in der FDP-Zentrale bei der ersten TV-Prognose lauten Jubel. Im Thomas-Dehler-Haus waren um 18.00 Uhr sogar Sprechchöre «Jetzt geht's los» zu hören.

Die Erklärung: Der Jubel kam nicht von FDP-Mitgliedern, sondern von etwa 30 Anhängern der Konkurrenzpartei «Die Partei» um den ehemaligen «Titanic»-Chefredakteur Martin Sonneborn, die sich eingeschmuggelt hatten.

Sonneborn wollte dann auch einige Worte an die FDP-Gemeinde richten, was ihm von Ordnern aber verwehrt wurde. Die «Guerilla- Aktion» erklärte er dann im Saal mit den Worten: «Wir freuen uns, dass die letzte Spaßpartei in Berlin rausgeflogen ist.» Der frühere Chef des Satiremagazins «Titanic» verteilte dann auch noch Aufnahmeanträge für «Die Partei». «Wir bieten FDP-Mitgliedern jetzt ein Aussteigerprogramm an.»

Ansonsten hatte «Die Partei» am Sonntag auch keinen großen Grund zur Zufriedenheit. Sie scheiterte in Berlin ebenfalls klar an der Fünf-Prozent-Hürde.