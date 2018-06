Schwerin (dpa) - Die Serie schwerer Niederlagen im Superwahljahr 2011 hat sich für die FDP auch in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt.

Wie im März schon in Rheinland-Pfalz (4,2 Prozent) und in Sachsen-Anhalt (3,8 Prozent) sowie im Mai in Bremen (2,4 Prozent) misslang den Liberalen auch in Schwerin der Wiedereinzug in den Landtag. In den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF lagen sie am Wahlabend bei nur 3 Prozent, was ein Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde unwahrscheinlich machte.

Einzig in Hamburg verbuchte die FDP damit in diesem Jahr einen Erfolg, als ihr im Februar nach langen Jahren außerparlamentarischen Daseins mit 6,7 Prozent die Rückkehr in das Landesparlament gelang. In Baden-Württemberg zog die FDP im März zwar ebenfalls wieder in den Landtag ein, allerdings halbierte sie in ihrem Stammland mit 5,3 Prozent ihr vorheriges Ergebnis.

Für den neuen FDP-Vorsitzenden Philipp Rösler ist Mecklenburg- Vorpommern schon die zweite Niederlage nach der Bremen-Wahl. Und die dritte könnte bereits in zwei Wochen folgen. Auch bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin droht den Liberalen den Umfragen zufolge ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

In Bayern konnten die Liberalen 2008 noch der CSU die Regierungsmehrheit retten. Aufsehen erregten 2009 zweistellige Ergebnisse in Hessen (16,2 Prozent), Sachsen (10,0) und Schleswig-Holstein (14,9). Auch bei der Bundestagswahl im gleichen Jahr schnitt die FDP mit 14,6 Prozent spektakulär gut ab und ging anschließend eine Koalition mit der CDU/CSU ein.

Zurzeit ist die FDP in Bund und Land nur in Unions-geführten Regierungen vertreten: im Bund und in den sechs Ländern Niedersachsen, Bayern, Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Saarland. Im Saarland regiert die FDP dabei in einem Dreierbündnis mit CDU und den Grünen.