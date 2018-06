Schwerin (dpa) - Die SPD hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern klar gewonnen. Ministerpräsident Erwin Sellering kann die schwächelnde CDU nach der ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF als Partner behalten oder künftig mit der drittplatzierten Linken regieren.

Die Grünen ziehen erstmals in den Landtag ein und sind damit nun in allen Parlamenten von Bund und Ländern vertreten. Die FDP scheitert klar an der Fünf-Prozent-Hürde. Die rechtsextreme NPD liegt bei knapp über fünf Prozent.

Nach den Hochrechnungen steigert sich die SPD deutlich auf 36,2 bis 36,8 Prozent. Die CDU erreicht mit 24,0 bis 24,3 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in dem Land überhaupt.

Die Linke kann ihr schwaches Ergebnis der Wahl im Jahr 2006 mit 17,2 bis 18,0 Prozent kaum verbessern. Die bislang noch nie im Landtag in Schwerin vertretenen Grünen kommen auf 8,4 bis 8,5 Prozent. Die FDP rutscht auf 3,0 bis 3,1 Prozent und fällt damit aus dem Landtag. Die NPD liegt bei 5,2 bis 5,5 Prozent.