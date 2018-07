Schwerin/Berlin (dpa) - SPD und Grüne sind die klaren Gewinner der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die deutlich erstarkten Sozialdemokraten von Ministerpräsident Erwin Sellering können die CDU, die so schwach wie nie im Land abschneidet, als Partner behalten oder mit der drittplatzierten Linken koalieren.

Für die Grünen ist es nach den ersten Hochrechnungen eine Doppelpremiere: Sie ziehen erstmals in den Landtag ein und sind damit in allen Parlamenten von Bund und Ländern vertreten.

Die krisengeschüttelte FDP fliegt nach mehreren Wahlniederlagen auch im Nordosten aus dem Parlament. Die rechtsextreme NPD liegt knapp über der Fünf-Prozent-Hürde und bleibt damit voraussichtlich im Parlament.

Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF (ca. 18.15 Uhr) legt Sellerings SPD auf 36,2 bis 36,8 Prozent zu, ein Plus von rund sechs Punkten. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Lorenz Caffier landet mit 24,0 bis 24,3 Prozent noch unter ihrem niedrigen Niveau von 2006, ein Minus von mehr als vier Punkten - und das, obwohl die Bundesvorsitzende, Kanzlerin Angela Merkel, sich in ihrer politischen Heimat massiv in den Wahlkampf eingebracht hatte. Auch die Linke kann mit 17,2 bis 18,0 Prozent ihr schwaches Ergebnis von 2006 nur wenig verbessern. Die noch nie im Schweriner Landtag vertretenen Grünen springen auf 8,4 bis 8,5 Prozent, ein Zuwachs von etwa fünf Punkten.

Die FDP verliert rund sechseinhalb Punkte und ist mit 3,0 bis 3,1 Prozent raus aus dem Landtag. Ihr Parlamentsgeschäftsführer im Bundestag, Christian Ahrendt, trat laut ZDF als Landesvorsitzender umgehend zurück.

Die rechtsextreme NPD liegt mit 5,2 bis 5,5 Prozent rund zwei Punkte hinter ihrem Resultat von 2006. Ihr Verbleib im Landtag ist ein wichtiger Erfolg für die klamme Partei, weil sie damit weiter Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung kassieren kann.

Ein vorläufiges Endergebnis wird es aber erst in zwei Wochen geben: Weil ein CDU-Direktkandidat überraschend gestorben ist, wurde die Wahl im Westen Rügens um diesen Zeitraum verschoben.