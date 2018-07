Leipzig/Berlin (dpa) - FDP-Vorstandsmitglied Wolfgang Kubicki sieht nach dem Desaster der Liberalen bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern keine Perspektiven für die Liberalen.

Die FDP habe «kein Westerwelle-Problem, sondern ein Marken-Problem», sagte der Fraktionschef in Schleswig-Holstein der «Leipziger Volkszeitung» (Montag). Denn als Marke habe die FDP momentan «generell verschissen», das sei die Meinung der Bürger. Die fehlende Perspektive müsse Thema der FDP-Gremiensitzungen sein, forderte Kubicki.

Scharf kritisierte er die jüngste Personaldebatte in der FDP. Wer 14 Tage vor einer Landtagswahl eine solche Diskussion beginne «ohne Sinn und Verstand und damit dokumentiert, dass es vielen in der Partei nur um sich selbst geht und nicht um die gesellschaftliche Mitte, der muss sich dann nicht wundern über eine solche Blamage, bei der die FDP schwächer ist als Linke und Rechtsradikale». Auf die Frage, für welche Position denn der neue FDP-Chef Philipp Rösler stehe, sagte Kubicki: «Auf diese Frage kann ich keine vernünftige Antwort geben.»

Bei der Wahl im Nordosten am Sonntag war die FDP zum vierten Mal in diesem Jahr aus einem Landesparlament geflogen. In Schleswig- Holstein wird im Mai kommenden Jahres ein neuer Landtag gewählt.