Schwerin (dpa) - Mit letzten Kundgebungen und Aktionen haben die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern ihren Landtagswahlkampf beendet - jetzt haben die Wähler morgen das Wort. Zum Abschluss warnten Vertreter aller demokratischen Parteien noch einmal vor einem erneuten Einzug der rechtsextremen NPD in den Schweriner Landtag. Umfragen zufolge zeichnet sich ein Wahlsieg der Sozialdemokraten unter Führung von Ministerpräsident Erwin Sellering ab. Ihren Auftritt in Waren musste Kanzlerin Angela Merkel absagen, weil ihr Vater gestern gestorben war.

