Inhalt Seite 1 — Politprominenz wirbt vor Berlin-Wahl um Stimmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Mit großen Kundgebungen haben die etablierten Parteien am Freitag den Endspurt des Wahlkampfes in Berlin eingelegt. Rund 2,47 Millionen wahlberechtigte Berliner sind an diesem Sonntag aufgerufen, über die Zusammensetzung des 17. Abgeordnetenhauses abzustimmen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) attackierte den rot-roten Senat. «Berlin ist die Hauptstadt der Kinderarmut, es fehlen 23 000 Kita-Plätze, Berlin hat das schlechteste Bildungssystem aller Bundesländer», kritisierte die Kanzlerin unter dem Beifall der nach CDU-Angaben rund 2000 Zuhörer.

Die Kanzlerin verteidigte ihren Kurs in der EU-Schuldenkrise, ohne konkret ihren Koalitionspartner FDP anzusprechen. Stattdessen heizte der Berliner CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel den Streit zwischen Union und FDP weiter an. «Verzweifelte Parteien greifen zu verzweifelten Mitteln», sagte Henkel an die Adresse der FDP. Er spielte auf die umstrittene Äußerung von FDP-Chef Philipp Rösler an, der über eine geordnete Insolvenz Griechenlands gesprochen hatte.

Bei der SPD-Kundgebung mit anfangs etwa 1000 Zuhörern riefen der Berliner SPD-Chef Michael Müller und der DGB-Vorsitzende Michael Sommer dazu auf, auf jeden Fall wählen zu gehen, um die Demokratie zu stärken. Später sollten SPD-Chef Sigmar Gabriel und Spitzenkandidat Klaus Wowereit reden. Auf der Bühne am Potsdamer Platz zeigte sich überraschend auch der amerikanische Schauspieler Larry Hagman, bekannt als J. R. Ewing aus der Serie «Dallas».

Der Spitzenkandidat der Linken, Harald Wolf, warb auf der Abschlusskundgebung seiner Partei für eine Fortsetzung der Koalition mit der SPD. Denn «den Klaus Wowereit, den die Menschen in den letzten Jahren kennengelernt haben, gibt es nur mit der Linken. Mit den Grünen oder mit der CDU würde es ein ganz anderer Klaus Wowereit sein. Und zwar ein Klaus Wowereit des sozialen und kulturellen Kahlschlags», sagte er vor etwa 200 Zuhörern.

Auch die Grünen hatten zu einer Kundgebung mit der Bundesvorsitzenden Claudia Roth und Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann eingeladen.

Die Piraten verzichteten auf eine Abschlusskundgebung und versammelten sich stattdessen auf der Spree mit mehreren Booten. Die FDP hatte bereits am Donnerstagabend zur Abschlusskundgebung gebeten.