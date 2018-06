Berlin (dpa) - Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin haben bei trübem und regnerischem Wetter reibungslos begonnen. Nach Angaben von Polizei und Landeswahlleitung verlief der Auftakt ohne Zwischenfälle. Bis 18.00 Uhr sind die Wahllokale in der Hauptstadt geöffnet. Rund 2,47 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, über die mindestens 130 Sitze im Landesparlament zu entscheiden. In Umfragen lag die SPD von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit klar vorn.

