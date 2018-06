Inhalt Seite 1 — SPD klarer Favorit in Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Vorfreude bei der SPD, große Sorgen bei der schwarz- gelben Koalition im Bund: Das sind die Vorzeichen für die Berlin-Wahl an diesem Sonntag.

Mit ihr endet das Superwahljahr 2011 mit sieben Landtagswahlen. Rund 2,47 Millionen wahlberechtigte Berliner sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des 17. Abgeordnetenhauses abzustimmen.

Nach allen Umfragen zeichnet sich ein deutlicher Sieg der Hauptstadt-SPD mit Werten zwischen 29,5 und 32 Prozent ab. Für den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (57) wäre es der dritte Sieg in Folge. Auch die Grünen können trotz eines Abrutschens in den Umfragen von 30 auf 20 Prozent mit kräftigen Zuwächsen im Vergleich zu 2006 rechnen.

Die FDP droht dagegen an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Schuld daran ist möglicherweise auch die junge, auf Bürgerrechts- Themen spezialisierte Piratenpartei, die bei Umfragewerten von 6,5 bis 9,0 Prozent erstmals in ein Landesparlament einziehen könnte.

Der CDU bleibt voraussichtlich die Blamage erspart, den zweiten Platz an die Grünen zu verlieren. Doch ein Regierungswechsel zugunsten der Union liegt in Berlin auch unter Spitzenkandidat Frank Henkel (47) in weiter Ferne. Die bisher an der Regierung beteiligte Linkspartei steht vor deutlichen Einbußen.

Für die schwarz-gelbe Bundesregierung wird die Luft in den Ländern immer dünner. Von den vorausgegangenen sechs Landtagswahlen hat die SPD in vier Ländern gewonnen: Hamburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern. Die CDU verteidigte ihre führende Stellung zwar in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Aufgrund der Schwäche der FDP kam in Stuttgart jedoch der bundesweit erste Grünen- Ministerpräsident mit Hilfe der SPD an die Macht.

Noch dramatischer stellt sich die Situation für die FDP dar. Mit Werten von 3 bis 4 Prozent muss sie um den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus zittern. Sollte es nicht reichen, fliegt die FDP das fünfte Mal in diesem Jahr aus einem Landesparlament. Die Niederlagen in Bremen, Schwerin und vielleicht Berlin muss bereits der neue FDP-Chef Philipp Rösler verantworten.