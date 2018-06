Schwerin (dpa) - Nach ihrem klaren Wahlsieg will die SPD in Mecklenburg-Vorpommern noch in dieser Woche Sondierungsgespräche mit der CDU und der Linken aufnehmen. Mit beiden Parteien ist rechnerisch eine Koalition möglich, beide haben ihr Interesse angemeldet. Die tiefe Krise der FDP erhöht hingegen den Druck auf Parteichef Rösler. In vier Landtagen ist sie nicht mehr vertreten.

