Kairo (dpa) - Die ursprünglich bereits für September geplanten Parlamentswahlen in Ägypten sollen Medienberichten zufolge am 21. November beginnen. Das meldete der arabische Nachrichtensender Al-Arabija unter Berufung auf den Chef der ägyptischen Wahlkommission. Der seit dem Sturz von Präsident Husni Mubarak im Februar regierende Militärrat war in den vergangenen Wochen zunehmend unter öffentlichen Druck geraten, ein Datum für die Wahlen festzulegen und den versprochenen Übergang zur Demokratie zu vollziehen. Ein Datum für die Präsidentenwahlen wurde nicht genannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.