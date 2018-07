Berlin (dpa) - Zwei Wochen vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kann sich die Piratenpartei ernsthafte Chancen ausrechnen, erstmals in ein Landesparlament einzuziehen. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der «Berliner Zeitung» würden die Piraten bei der Wahl am 18. September fünf Prozent holen. Dem Meinungsforschungsinstitut zufolge verlieren die Grünen Anhänger an die Piratenpartei. Sie selbst kämen derzeit nur noch auf einen Stimmenanteil von 19 Prozent.

