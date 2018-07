Schwerin (dpa) - Erwin Sellering ist gebürtiger Westfale. Er kam nach der Wende in den Nordosten, doch die Mecklenburger und Vorpommern haben den Ministerpräsidenten inzwischen als einen der Ihren akzeptiert.

Der heute 61-jährige Sozialdemokrat führt das Bundesland seit Oktober 2008 mit ruhiger Hand in einer Regierung mit der CDU. Als Regierungschef muss Sellering seine erste Landtagswahl bestehen. Vor knapp drei Jahren hatte er quasi kampflos die Staatskanzlei übernommen, nachdem sein Amtsvorgänger Harald Ringstorff (SPD) in den Ruhestand gegangen war.

1949 in Sprockhövel bei Bochum geboren, zog der Jurist Sellering 1994 nach Greifswald, wo er zunächst als Verwaltungsrichter arbeitete. Im gleichen Jahr trat er in die SPD ein. 1996 schon wurde er Mitglied im Landesvorstand, 2007 dann Landesvorsitzender. Sellerings Karriere in der Landespolitik begann 1998 als Abteilungsleiter in der Staatskanzlei. Zwei Jahre später wurde er Justizminister, 2006 übernahm er das Sozialressort.

Sellering gilt als Pragmatiker ohne ideologische Scheuklappen und als kommunikativer Teamspieler. «Nur eine gute Mannschaft ist auf Dauer erfolgreich», lautet sein Wahlspruch. Sein Bemühen um Akzeptanz bei den Ostdeutschen, deren DDR-Biografien er besser gewürdigt sehen will, scheint nach den Umfragen der vergangenen Wochen erfolgreich zu sein. Es trug ihm aber auch den Vorwurf des Populismus ein. Für seine Aussage, die DDR sei kein «totaler Unrechtsstaat» gewesen, musste er Kritik aus allen politischen Lagern einstecken.

Sellering ist zum zweiten Mal verheiratet und hat aus erster Ehe zwei erwachsene Töchter.