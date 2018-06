Offenbach (dpa) - Heute ist es vielfach sonnig oder nur gering bewölkt und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes von Nordost nach Südwest zwischen 15 Grad auf Rügen und bis zu sommerlichen 25 Grad im Breisgau.

Es ist allgemein schwach windig, nur an der Ostsee weht anfangs noch ein mäßiger und böiger Westwind. In der Nacht zum Samstag breiten sich von Westen her Schauer oder Gewitter ostwärts aus und erreichen bis zum Morgen die Gebiete westlich der Elbe und nördlich der Donau. Sonst ist der Himmel meist noch klar und es bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf 13 Grad im Westen und bis auf 5 Grad an der Oder zurück.