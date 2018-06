Magdeburg (dpa) - Das Unwetter hat in Sachsen-Anhalt einer Frau das Leben gekostet. Die 51-Jährige wurde im Salzlandkreis von einem Dachziegel erschlagen. Ein Verwandter hatte die Tote auf ihrem Grundstück in Bernburg entdeckt. In den Orten Peißen, Preußlitz und Cörmigk richtete ein Tornado Schäden an. Bis zu 80 Prozent der Dächer wurden abgedeckt. Hunderte Haushalte waren bis heute ohne Strom. Die Feuerwehr versucht, Dächer mit Folie zu reparieren. Eine Notunterkunft wurde eingerichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.