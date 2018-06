Offenbach (dpa) - Am Freitag wird es teils heiter, teils wolkig und in Süd- und Westdeutschland besteht in der zweiten Tageshälfte Schauer- und Gewitterneigung. Die Temperatur erreicht Maxima zwischen ca. 19 Grad an der See und 26 Grad am Oberrhein.

Abgesehen von Schauerböen weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In der Nacht zum Samstag klingen Schauer und Gewitter im Süden ab. Im Norden ist der Himmel teils klar. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 16 und 10 Grad. Es weht schwacher, in Gewitternähe auch stark böiger Wind, meist aus südlichen Richtungen.