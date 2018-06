London (dpa) - Heute gibt es südlich der Donau viel Sonne. Daran schließt sich ein Streifen mit vielen Wolken und etwas Regen an. Ebenfalls recht sonnig und meist trocken ist es zwischen Niederrhein und Berlin.

Im Norden und Nordwesten ist es wechselnd, vielfach stärker bewölkt und im Tagesverlauf gibt es Schauer, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Temperatur steigt in der Nordwesthälfte nur auf 17 bis 21 Grad, sonst werden noch einmal 21 bis 25 Grad, südlich der Donau mit Sonnenunterstützung auch bis 26 Grad erreicht.

Dabei weht im Süden ein schwacher, sonst mäßiger, an der See auch frischer bis starker West- bis Südwestwind. Im Bergland und an der See sind starke bis stürmische Böen, auf den Nordseeinseln teils auch Sturmböen zu erwarten.