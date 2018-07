Offenbach (dpa) - Am Montag fällt im Osten und Süden weiter teils länger andauernder und ergiebiger Regen. Dieser ist schauerartig verstärkt, vereinzelt sind auch noch Gewitter eingelagert.

Von Westsachsen, über Sachsen-Anhalt und Teilen Brandenburgs bis nach Mecklenburg-Vorpommern sind größere Regensummen zu erwarten. In den übrigen Landesteilen ist es wechselnd wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Niederrhein sind auch längere sonnige Abschnitte möglich.

Vereinzelt bilden sich zum Nachmittag auch in der Westhälfte Schauer. Mit 18 bis 23 Grad, im höheren Bergland um 15 Grad wird es merklich kühler als die Tage zuvor. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee zunehmend frischer Südwest- bis Westwind.

In der Nacht zum Dienstag hören die Regenfälle auch im Osten und Süden auf. Die Wolkendecke lockert verbreitet auf, teils ist es nur noch gering bewölkt oder klar. Es bildet sich streckenweise Nebel. Die Temperatur sinkt auf 13 bis 7 Grad, nur unmittelbar an der See bleibt es etwas milder.