Washington (dpa) - Mit starken Regenfällen und vereinzelt auch Überschwemmungen ist Sturm «Lee» an der US-Golfküste entlang gezogen. Bei seinem Zug über den Bundesstaat Louisiana verlor er jedoch in der Nacht an Stärke. Der Nationale Wetterdienst stufte ihn auf eine tropische Depression zurück und hob alle Sturmwarnungen für die Region auf. Allerdings müsse von Florida bis Texas weiter mit Überschwemmungen gerechnet werden, so die Behörde. Für manche Orte galten Warnungen vor Tornados.

