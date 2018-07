Washington (dpa) - Notstand in New Orleans: Sechs Jahre nach dem Verwüstungszug von Hurrikan «Katrina» hat der Tropensturm «Lee» der Stadt sintflutartige Regenfälle gebracht. An der Golfküste gab es außerdem heftige Winde. Die Behörden befürchten starke Überflutungen, weil das Sturmsystem sich nur langsam bewegt. Zur Sicherheit wurden im Golf von Mexiko zahlreiche Öl- und Gasplattformen evakuiert. Auf dem Atlantik bildete sich inzwischen der Hurrikan «Katia», der zunächst noch in der untersten Kategorie 1 eingestuft wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.