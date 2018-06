Offenbach (dpa) - Heute ist es in der Nordhälfte teilweise noch stärker bewölkt und in Küstennähe kann es anfangs noch örtliche Schauer geben. Auch am Alpenrand halten sich vormittags noch stärkere Wolkenfelder, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Sonst gibt es nur wenige Wolken und die Sonne scheint meist für längere Zeit. Die Höchstwerte sind in der Südhälfte mit 18 bis 22 Grad weiter am höchsten, während in der Nordhälfte nur 16 bis 20 Grad erreicht werden. Der Wind weht schwach, in der Nordhälfte auch mäßig, im Ostseeumfeld teils frisch aus West bis Nordwest. Dort treten anfangs auch noch vereinzelt starke Böen auf. In der Nacht zum Freitag ist es vielfach gering bewölkt oder klar.

Gegen morgen bilden sich in den Niederungen teilweise dichte Nebelfelder. Es wird recht frisch, mit Tiefstwerten meist zwischen 9 und 4 Grad, vereinzelt kann es in Muldenlagen auch schon Bodenfrost geben. An der See bleibt es mit 10 bis 13 Grad deutlich milder. Der Wind weht an der See noch mäßig aus West bis Nordwest, sonst eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen.